المفتي قبلان دعا ميقاتي وعون لإنقاذ آلاف العالقين المهددين من السوريين عبر المعابر اللبنانية

قال “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان في بيان له الاربعاء “من موقع الحرص وللضرورة الإنسانية والوطنية القصوى، أناشد رئيس الحكومة اللبنانية السيد نجيب ميقاتي وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان، ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك”.

وأضاف المفتي قبلان انه “لا عذر للمنع أو التأخير، القضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية”، وتابع “لا مفر من ذلك والوقت حاسم والتأخير قاتل والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها”، وقال “ثقتي برئيس الحكومة وقائد الجيش لحسم هذه القضية التي لا تقبل التأخير”، واوضح انه “لا بدّ من معالجة فورية وكاملة الآن قبل فوات الأوان، وننتظر ساعةً بساعة وشكرا للتعاون الوطني الكبير”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام