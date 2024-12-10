القوات اليمنية تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ردا على العدوان ودعما لفلسطين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الثلاثاء عن تنفيذ القوات البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها ثلاثَ سُفُنِ إمدادٍ أمريكيةٍ بعد خروجِها من ميناءِ جيبوتي وسبقَ ومارست عدوانَها على اليمن، وذلك انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطينيِّ ومجاهديه ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

وقال البيان “كذلك استهدفت القوات اليمنية مدمرتينِ أمريكيتينِ في خليجِ عدن كانتْ ترافقُ سُفُنَ الإمداد”، ولفت الى ان “العملية نفذت بعددٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرةِ وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله”، واوضح “يُعد هذا الاستهدافُ لهذه السفنِ والمدمراتِ هو الثاني خلالَ عشَرةِ أيام”.

ولفت البيان الى انه “في سياقٍ آخر، نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتا أهدافاً عسكريةً في منطقتي يافا وعسقلان في فلسطينَ المحتلةِ بطائرتينِ مسيرتينِ صباحَ اليومِ، وقد حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

واكد البيان ان “القوات المسلحةَ اليمنيةَ مستمرةٌ بعونِ اللهِ تعالى في تنفيذِ عملياتِها الإسناديةِ للمقاومةِ الفلسطينيةِ وتنفيذِ عملياتِها الدفاعيةِ عنِ اليمنِ العزيزِ وذلكَ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عن قطاعِ غزة”.

المصدر: موقع المنار