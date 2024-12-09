القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية على هدف حساس بمنطقة “يفنيه” جنوب يافا بطائرة مسيّرة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن استهداف هدف حساس تابع للاحتلال الإسرائيلي في منطقة “يفنة” بأسدود جنوبي يافا في فلسطين المحتلة.

وأكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان اليوم الاثنين، أن “العملية نفذت بنجاح تام بفضل الله، باستخدام طائرة مسيرّة استطاعت إصابة الهدف بدقة متناهية.”

وأشار متحدث القوات المسلحة إلى أن “هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل إسناد المقاومة الفلسطينية،” مؤكدا “استمرار القوات المسلحة في مواجهة أي عدوان إسرائيلي على اليمن، وردًا على جرائم العدو بحق الشعب الفلسطيني.”

وشددت القوات المسلحة على أن عملياتها “الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى تحقيق أهداف المقاومة، المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.”

المصدر: القوات المسلحة اليمنية