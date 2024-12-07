طائرات العدو تستهدف قسم الصيانة ومحطة الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان شمال غزّة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 7 2024 - 19:08

طائرات العدو تستهدف قسم الصيانة ومحطة الأوكسجين في مستشفى كمال عدوان شمال غزّة

منذ 3 ساعة 7 December، 2024
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