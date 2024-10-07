بنداء “لبيك يا نصر الله” المقاومة الإسلامية نفذت عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي “1” على قاعدة الكرمل جنوب حيفا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 00:20

بنداء “لبيك يا نصر الله” المقاومة الإسلامية نفذت عملية إطلاق صلية من صواريخ فادي “1” على قاعدة الكرمل جنوب حيفا

منذ 11 mins 7 October، 2024
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