إعلام العدو : نقل عدد من الإصابات في حيفا جراء سقوط صواريخ في المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2024 - 00:18

إعلام العدو : نقل عدد من الإصابات في حيفا جراء سقوط صواريخ في المدينة

منذ 22 mins 6 October، 2024
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