مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2024 - 04:46

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني على سهل ومدينة الخيام وأطراف كفركلا في جنوب لبنان

منذ 55 mins 5 October، 2024
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