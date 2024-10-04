مقتل جنديين اسرائيليين وإصابة 24 اثر مسيرة من العراق أصابت معسكراً في الجولان

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 24 آخرون بجراح وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من العراق في شمال الجولان السوري المحتل ليل الأربعاء – الخميس.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن مسيرتين أطلقتا من العراق وتسللتا إلى الأراضي المحتلة إسرائيل في منطقة الجولان، إذ جرى اعتراض إحداهما بينما انفجرت الأخرى بمعسكر للجيش.

ووفق تحقيق أولي للجيش الإسرائيلي، فإنه “كان هناك فشل في رصد المسيرة المنفجرة وفي تفعيل صافرة الإنذار، وبسبب ذلك لم يدرك الجنود بأن المسيرة كانت في طريقها إليهم ولم يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والاحتماء”.

يأتي ذلك فيما تعلن المقاومة الإسلامية في العراق بشكل شبه يومي إطلاق طائرات مسيرة، تجاه أهداف حيوية في الكيان الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مهاجمة 3 أهداف بثلاث عمليات منفصلة في الجولان وطبريا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطائرات المسيّرة. وعرض المقاومة الإسلامية في العراق مشاهد للعملية.

المصدر: الاعلام الحربي + مواقع