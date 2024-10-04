منظمة التعاون الإسلامي دانت تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم وغزة وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقفه

دانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان بشدة تصاعد وتيرة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي كان آخرها المجزرة البشعة في مخيم طولكرم ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيدا واصابة العشرات بجروح، فضلا عن ارتكاب ثمانية مجازر دموية في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية ما ادى الى ارتقاء 99 شهيدا و 169 إصابة.

واعتبرت المنظمة “أن ذلك امتدادا لسلسلة طويلة من الجرائم والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تستدعي المساءلة والملاحقة أمام المحافل الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية”.

كما حملت المنظمة إسرائيل،” قوة الاحتلال،المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه الجرائم، داعية في الوقت نفسه مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك العاجل تجاه فرض الوقف الفوري والشامل للعدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام