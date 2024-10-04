عراقجي في بيروت.. و10 أطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية الإيرانية إلى لبنان

وصل وزير الخارجية الإيرانية، عباس عراقجي، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، على رأس وفد يضم نواباً في البرلمان ورئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، للقاء المسؤولين اللبنانيين.

ومن المقرّر أن يلتقي عراقجي مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، حيث سيناقش معهما أحدث التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وبالتزامن مع الزيارة، أرسلت إيران شحنة من المستلزمات الطبية إلى لبنان، وصلت صباح اليوم.

وفي هذا الإطار، قال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنّ” إيران ستقدّم 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان كجزء من المساعدات الإيرانية، مؤكّداً أن بلاده متمسّكة بموقفها في التضامن مع الشعب اللبناني”.

كما شدّد بقائي على “ضرورة أن تدرك المنطقة بأكملها خطورة ما يواجهه لبنان وتداعياته على مستقبل شعوبنا”.

المصدر: مواقع