مراسل المنار: إصابة عدد من العسكريين في الجيش اللبناني بجروح جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة البياضة جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 23:16

مراسل المنار: إصابة عدد من العسكريين في الجيش اللبناني بجروح جراء الغارة الصهيونية التي استهدفت بلدة البياضة جنوب لبنان

منذ 55 mins 3 October، 2024
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