السيد الحوثي: العدو ومستوطنوه عرفوا مصداقية السيد نصر الله فيما يعلنه أو يؤكده ويتوعد به، لقد عرفوا بأنه رجل القول والفعل – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 17:04

السيد الحوثي: العدو ومستوطنوه عرفوا مصداقية السيد نصر الله فيما يعلنه أو يؤكده ويتوعد به، لقد عرفوا بأنه رجل القول والفعل

منذ 41 mins 3 October، 2024
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