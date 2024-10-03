السيد الحوثي: إلى جانب اهتمام السيد نصر الله بالبنية الجهادية والتنظيمية لحزب الله كان له نشاط واسع واهتمام كبير بالجماهير على مستوى الحاضنة الشعبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2024 - 17:04

السيد الحوثي: إلى جانب اهتمام السيد نصر الله بالبنية الجهادية والتنظيمية لحزب الله كان له نشاط واسع واهتمام كبير بالجماهير على مستوى الحاضنة الشعبية

منذ 44 mins 3 October، 2024
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