الصحة اللبنانية: 95 شهيداً و172 جريحا حصيلة غارات العدو الصهيوني على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2024 - 01:28

الصحة اللبنانية: 95 شهيداً و172 جريحا حصيلة غارات العدو الصهيوني على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 54 mins 1 October، 2024
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