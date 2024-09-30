كتائب القسام: خلال كمين مركب، تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة “ميركفاه” وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” بالعبوات وقذائف “الياسين 105” وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2024 - 16:10

كتائب القسام: خلال كمين مركب، تمكن مجاهدونا من تدمير ناقلتي جند صهيونيتين واستهداف دبابة “ميركفاه” وجرافتين عسكريتين من نوع “D9” بالعبوات وقذائف “الياسين 105” وأوقعوا طواقم الآليات الصهيونية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق مدينة خانيونس

منذ 46 mins 30 September، 2024
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