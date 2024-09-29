الجيش الصهيوني : أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 29 2024 - 21:38

الجيش الصهيوني : أكثر من مليون إسرائيلي يركضون نحو الملاجئ بعد إطلاق حزب الله صواريخ على حيفا والشمال

منذ 12 mins 29 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة