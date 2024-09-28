الجمهورية الإسلامية الإيرانية: رفع راية العزاء فوق قبة العتبة الرضوية في مشهد حداداً على سيد المقاومة وقائدها سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2024 - 16:18

الجمهورية الإسلامية الإيرانية: رفع راية العزاء فوق قبة العتبة الرضوية في مشهد حداداً على سيد المقاومة وقائدها سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله

منذ 34 mins 28 September، 2024
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