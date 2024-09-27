الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء” – العراق: لسنا بمعزل عما يجري في المنطقة من ارتفاعٍ في حدّة المواجهات وسنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقّف التوحّش على غزة ولبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 27 2024 - 19:40

الأمين العام لكتائب “سيد الشهداء” – العراق: لسنا بمعزل عما يجري في المنطقة من ارتفاعٍ في حدّة المواجهات وسنمضي في المعركة إلى نهايتها إذا لم يتوقّف التوحّش على غزة ولبنان

منذ 2 ساعة 27 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة