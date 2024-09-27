مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت مدينة النبطية وبلدات كونين ومجدلزون وبرج الشمالي والشرقية وتول والغازية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2024 - 16:04

مراسل المنار: غارات صهيونية استهدفت مدينة النبطية وبلدات كونين ومجدلزون وبرج الشمالي والشرقية وتول والغازية

منذ 1 ساعة 27 September، 2024
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