عراقجي من الامم المتحدة: ايران لن تقف مكتوفة الايدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان

حذّر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي من أن الشرق الأوسط يقف اليوم “على شفير كارثة شاملة”، مؤكدا أن “طهران ستدعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها العسكري على حزب الله”.

وقال عراقجي في مجلس الامن بحسب “سكاي نيوز”: إن “المنطقة على شفير كارثة شاملة. إذا لم يتم وضع حد لهذه الكارثة فإن العالم سيواجه عواقب كارثية”، مضيفا أن بلاده “ستقف إلى جانب الشعب اللبناني بكل الوسائل”.

وفي حديثه للصحافيين على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة، قال:” إن اسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وأن على مجلس الأمن أن يتدخل لاستعادة السلام والاستقرار”.

وشدد على أن طهران “لن تقف مكتوفة الأيدي في حال اندلاع حرب شاملة في لبنان”.

وختم مؤكدا ان “طهران تدعم حزب الله في قضيته العادلة للدفاع عن لبنان ضد فظائع إسرائيل”.

المصدر: وكالات