‫مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف فرق الدفاع المدني  ‫في الهيئة الصحية والرسالة أثناء عملهم في برج الشمالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 25 2024 - 16:52

‫مراسل المنار: الطيران الصهيوني استهدف فرق الدفاع المدني  ‫في الهيئة الصحية والرسالة أثناء عملهم في برج الشمالي

منذ 53 mins 25 September، 2024
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