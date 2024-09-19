مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة بصواريخ المقاومة في الجليل الأعلى

استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية صباح اليوم الخميس، ‏نقطة تموضع لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المرج بالأسلحة المناسبة واصابوها بشكل ‏مباشر واوقعوا فيها عدد من القتلى والجرحى.

واعتَرف إِعلامُ العدوِّ بمقتلِ جنديٍّ صهيونيٍّ على الأقل، وإصابةِ آخرِينَ بجروحٍ خطِرة، جرّاءَ إطلاقِ حزبِ اللهِ صواريخَ موجّهةً عند الحدود.

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وأَعلن إِعلامُ العدوِّ سقوطَ 15 إصابةً في صفوفِ جيشِ الاحتلال، بعد استهدافِهِم بصواريخَ موجّهةٍ في منطقةِ تل حاي قرب كريات شمونة في الجليلِ الأعلى، مشيرةً إلى أنّ عدداً من المِروحياتِ تعملُ على نقلِ الإصابات.

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وأمس الثلاثاء، نفّذت المقاومة الإسلامية عدداً من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، وفقاَ للتالي:

1- استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في نافيه زيف بصلية من ‏الصواريخ، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

2- استهداف مقر سرية تابع للواء حرمون 810 في موقع حبوشيت بصلية من ‏صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

3- استهداف مقر كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ‏بصلية من صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الأمنة وخصوصاً في بلدتي مجدل سلم وبليدا.

4- الساعة 18:30 استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

المصدر: الاعلام الحربي