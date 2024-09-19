كلمة للسيد نصرالله عصر اليوم حول آخر التطورات

يتحدث الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اليوم الخميس الساعة (17:00) عصرًا حول ‏آخر التطورات.

وتأتي هذه الكلمة، بعد عدوانين صهيونيين على لبنان، أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين والمقاومين، وإصابة نحو 2800 شخص، بعد تفجير العدو أجهزة “البايجر”، وأجهزة لاسلكية للإتصالات.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة اللبنانية تحديث جديد لحصيلة موجة التفجيرات الصهيونية العدوانية نهار الأربعاء، والتي طالت أجهزة اللاسلكي، أعلنت فيه إرتفاع عدد الشهداء إلى (20) واصابةَ اكثرَ من (450) اخرينَ بجروح.

وتسببت موجة التفجيرات باضرارٍ في عددٍ من المنازلِ واندلاعِ حرائقَ في منازلَ اخرى وبعددٍ من السياراتِ والدراجاتِ والمحلاتِ التجارية التي تبيعُ اجهزةَ الاتصالات.

وفي بيان صدر صباح الاربعاء، أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنها ستواصل عملياتها المباركة لإسناد ‏غزة وأهلها ومقاومتها وللدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته.

وشددت على أن هذا المسار متواصل ومنفصل عن الحساب ‏العسير الذي يجب أن ينتظره العدو المجرم على مجزرته يوم الثلاثاء، التي ارتكبها بحق شعبنا وأهلنا ‏ومجاهدينا في لبنان، وقال “هذا حساب آخر وآتٍ إن شاء الله”.

المصدر: موقع المنار