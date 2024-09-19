الشيخ حمودي يبرق للسيد نصر الله معزيًا

أبرق رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ همام حمودي للأمين العام لحزب الله معزيًا بشهداء الاعتداء الإرهابي الذين قضوا جراء تفجير أجهزة الاتصال “بايجر”.

وجاء في البرقية:

“بسم الله الرحمن الرحيم

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۖ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

صدق الله العلي العظيم

سماحة السيد المجاهد حسن نصر الله (حفظه الله) الأمين العام لحزب الله

نعزّيكم وجميع أبناء الشعب اللبناني الشقيق وعوائل الشهداء والجرحى؛ باسم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، ونقف معكم كالجسد الواحد أمام تمادي العدو الصهيوني وأعماله الإرهابية، التي تكشف عن انهياره ومبلغ ما وصل إليه من انحدار أخلاقي نتيجة هزائمه التي مُني بها طوال عام من مجازر الإبادة والتدمير، محاولًا الخروج من مآزقه بتوسيع العدوان وإغراق المنطقة والعالم معه بالحروب.

إننا على ثقة من اقتدار المقاومة الإسلامية وحكمتها وجهوزيتها، والله ناصركم ومؤيدكم.

رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى إن شاء الله”.

المصدر: مواقع