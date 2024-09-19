تقرير مصور| الشهداء الأحياء : عائدون بعد التعافي الى جبهاتنا ومقاتلة العدو

من جرحى المقاومة الإٍسلامية، من أهل المصاب في طريق الصبر والجهاد كلام ورسالة.

من قال أن للصبر عند أهل الإيمان حدود، لا صبر يعلوا صبر الأبطال، ولا بأس يفت عضد هؤلاء،رسالة تطمين لأهاليهم لأحبائهم ولبيئة المقاومة وكل من دعا لهم.

وللعدو الذي جاءهم غيلة وغدرًا، هاربًا من ميدان القتال بعد يأسه من منازلة الأبطال.. رسالة أخرى: عائدون لكي نلقاك، حتمًا عائدون.

وأكد جرحى عدوان التفجيرات التي استهدفت شبكة البيجر في لبنان يوم أمس انهم “سوف يقفون من جديد للعودة الى الميدان ووجهوا التحية للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله”، وأكدوا على ثباتهم وتمسكهم بخط الجهاد والمقاومة .

رسالة من جريح الى سماحة السيد نصرالله عبر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية .

صاحب مستشفى سان تريز الدكتور فادي هاشم

المصدر: قناة المنار