سرايا القدس: استهداف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في مدينة الزهراء جنوب محور “نتساريم” بصواريخ (107) موجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 13:34

سرايا القدس: استهداف مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني في مدينة الزهراء جنوب محور “نتساريم” بصواريخ (107) موجهة

منذ 13 mins 18 September، 2024
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