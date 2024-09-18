إعلام العدو: العملية الالكترونية ضد لبنان لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم ولن تغير من الواقع القائم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 08:56

إعلام العدو: العملية الالكترونية ضد لبنان لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم ولن تغير من الواقع القائم

منذ 46 mins 18 September، 2024
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