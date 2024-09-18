ما هو جهاز البيجر.. و كيف يعمل؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 07:22

ما هو جهاز البيجر.. و كيف يعمل؟

منذ 42 mins 18 September، 2024
Bager
علوم وتكنولوجيا

البيجر هو جهاز اتصال لاسلكي يستخدم لإرسال إشارات أو رسائل نصية قصيرة إلى مستلم محدد، وظهرت فكرته في السبعينيات، ويستخدم بشكل أساسي في المجال الطبي والعسكري.

وتطورت هذه الأجهزة مع مرور الوقت لتشمل استخدامه في مجالات متعددة مثل الأعمال والاتصالات الشخصية.

ويعمل جهاز النداء اللاسلكي عن طريق استقبال إشارة من جهاز إرسال عندما يرسل شخص ما رسالة إلى جهاز البيجر، يتم تحويل هذه الرسالة إلى إشارة راديو يمكن استقبالها عن طريق البيجر.

وفيما يصدر البيجر صوت تنبيه أو اهتزاز لتنبيه صاحبه بوجود رسالة، وبعد استقبال الرسالة، يمكن للمستخدم الاتصال بالرقم الموجود على شاشة البيجر للرد على الرسالة أو التواصل مع المرسل.

وتعتبر تقنية جهاز البيجر الآن قديمة نوعاً ما مقارنة بوسائل الاتصال الحديثة، لكنها استخدمت بشكل واسع في الماضي.

ويعتبر جهاز البيجر سهل الاستخدام لصغر حجمه الذي يبلغ (٦×٣ سم) تقريبا وبالتالي معظم الإصابات التي حدثت اليوم في لبنان ستكون طفيفة، والناس بطبيعة الحال ستشعر بالخوف نتيجة ما حصل. و لكن ما تم ذكره هو من باب إعطاء الأمر حجمه.

المصدر: مواقع

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