عطايا: نحن سنكون مع حزب الله جنباً إلى جنب والمقاومة لا تنكسر وهي تخرج من أي ضربة أقوى مما كانت عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:46

عطايا: نحن سنكون مع حزب الله جنباً إلى جنب والمقاومة لا تنكسر وهي تخرج من أي ضربة أقوى مما كانت عليه

منذ 42 mins 18 September، 2024
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