عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي احسان عطايا: سيكون هناك ثمنا باهضا للدماء التي سالت جراء عدوان الاحتلال في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 18 2024 - 02:46

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي احسان عطايا: سيكون هناك ثمنا باهضا للدماء التي سالت جراء عدوان الاحتلال في لبنان

منذ 42 mins 18 September، 2024
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