حركة أمل تضع الاعتداء على لبنان برسم المنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات العاجلة لإيقاف العدو الاسرائيلي عن الاستمرار بجرائمه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 23:42

حركة أمل تضع الاعتداء على لبنان برسم المنظمات الدولية لاتخاذ الاجراءات العاجلة لإيقاف العدو الاسرائيلي عن الاستمرار بجرائمه

منذ 29 mins 17 September، 2024
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