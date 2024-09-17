حركة أمل: هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم والدفاع عن ارضهم واسقاط مخططات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 23:42
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حزب الله: هذا العدو الغادر والمجرم سينال قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب
المقاومة الإسلامية شنت هجوماً بأسراب من المسيرات الانقضاضية على مقر قوة الاستطلاع للواء غولاني بثكنة راموت نفتالي
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية واصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية زفّت الشهيد على طريق القدس المجاهد يوسف ماضي علوه "هادي" مواليد 1986 من بلدة الحفير التحتا البقاعية
المقاومة الاسلامية زفّت الشهيد على طريق القدس المجاهد حسن احمد محمد "مصطفى" مواليد 1992 من بلدة حبشيت العكارية
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: أمنكم من أمننا ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار وندعو لنجدة أي مصاب أو محتاج
النائب جبران باسيل: ما حصل اعتداء على كل لبنان وفي الظرف الصعب نقف مع بعضنا فكل منا معرض للاعتداء
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
الجهاد الإسلامي: لجوء العدو إلى هذا الخيار يدل على مستوى الإحباط وضيق الخيارات بعد الضربات التي تلقاها
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
حركة أمل: هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم والدفاع عن ارضهم واسقاط مخططات العدو
منذ 28 mins
17 September، 2024
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