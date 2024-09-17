حركة أمل: هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم والدفاع عن ارضهم واسقاط مخططات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 23:42

حركة أمل: هذه الجريمة لن تثني اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم والدفاع عن ارضهم واسقاط مخططات العدو

منذ 28 mins 17 September، 2024
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