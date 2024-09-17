الشهيد المجاهد يوسف ماضي علوه – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 22:08
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حزب الله: بعد التدقيق في كل الوقائع والمعطيات حول الاعتداء الآثم نحمّل العدو "الاسرائيلي" المسؤولية الكاملة عنه
حزب الله: هذا العدو الغادر والمجرم سينال قصاصه العادل على هذا العدوان الآثم من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب
حزب الله: شهداؤنا وجرحانا هم عنوان تضحياتنا على طريق القدس وسيبقى موقفنا بالنصرة للمقاومة الفلسطينية محل افتخارنا
حزب الله: ندعو أهلنا الكرام للانتباه من الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضللة بما يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو
المقاومة الإسلامية: استهداف مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت تجمعاً لجنود العدو الصهيوني في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة واصابته إصابة مباشرة
مراسل المنار: الطيران الحربي الصهيوني شنّ غارات على بلدتي بليدا ودير سريان جنوب لبنان
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
وزير الحرب الصهيوني السابق موشيه يعلون: "اسرائيل" تتخبط في حرب استنزاف ولن تتمكن من الانتصار في 7 جبهات
النائب السابق وليد جنبلاط اتصل بالرئيس بري والحاج وفيق صفا والنائب علي عمار مؤكدا تضامنه مع المقاومة
فرنجية: كنا وسنبقى دائما مع المقاومة وهي تقرر الى اين تذهب الامور وهي تحمي لبنان ونعرف حرصها على وحدته
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل: أمنكم من أمننا ووحدة لبنان وسلامة أهله فوق كل اعتبار وندعو لنجدة أي مصاب أو محتاج
الناطق باسم الحكومة العراقية: رئيس مجلس الوزراء وجّه بإرسال الطواقم الطبية وفرق الطوارئ الى لبنان
وزيرا الخارجية والصحة الايرانيان وضعا امكانات ايران الصحية بخدمة لبنان وأكدا الاستعداد لإرسال طائرة لإجلاء الجرحى
إعلام العدو: مقتل 4 جنود اسرائيليين وإصابة عدد آخر في كمين نُصب لهم في رفح اليوم
سرايا القدس: مجاهدونا دمروا دبابة ميركافا صهيونية متوغلة بمحيط مفترق عدنان أبو طه شرق رفح بتفجير عبوة شديدة الانفجار
الشهيد المجاهد يوسف ماضي علوه
منذ 13 mins
17 September، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
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