وزير الاعلام اللبناني: الحكومة باشرت الاتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 19:04
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وزير الاعلام اللبناني: الحكومة باشرت الاتصالات مع الدول المعنية والأمم المتحدة لوضعها امام مسؤولياتها
منذ 23 mins
17 September، 2024
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