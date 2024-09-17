مجلس الوزراء اللبناني أدان الاعتداء الإسرائيلي الاجرامي وانتهاك السيادة اللبنانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2024 - 19:04

مجلس الوزراء اللبناني أدان الاعتداء الإسرائيلي الاجرامي وانتهاك السيادة اللبنانية

منذ 23 mins 17 September، 2024
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