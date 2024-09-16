ترقبوا خسوفا لقمر ربيع الأول في هذا الموعد

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر أن البلاد ستشهد خسوفا للقمر يوم الأربعاء المقبل، سيشاهده سكان المنطقة العربية.

وقال طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه “وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، فإن العالم سيشهد خسوفا قمريا يوم الأربعاء 18 ايلول 2024، يظهر في بعض مناطق العالم، مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا”.

وأوضح أن “هذا الخسوف يوافق اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ”.

وأكد أن “هذا الخسوف سيُرى في مصر، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5% من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق”.

وأوضح أن “مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ستكون ساعة و3 دقائق”.

وأضاف أن “القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحا، أي بعد انتهاء كل مراحل الخسوف الجزئي، بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها”.

المصدر: وكالات