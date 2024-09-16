إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة بصل في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 16 2024 - 01:28

إصابات جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة بصل في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 57 mins 16 September، 2024
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