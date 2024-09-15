رئيس الوزراء العراقي يؤكد مع السيد حسين الصدر على استثمار حالة الاستقرار باتجاه تعزيز التنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقاء مع السيد حسين السيد إسماعيل الصدر، على استثمار حالة الاستقرار في عموم العراق باتجاه تعزيز التنمية والازدهار.

واجرى السوداني زيارة الى السيد حسين السيد إسماعيل الصدر، في مقره بمدينة الكاظمية بالعاصمة بغداد، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل الارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين.

وشهد اللقاء التأكيد على استثمار حالة الاستقرار في عموم العراق باتجاه تعزيز التنمية والازدهار.

كما تطرق اللقاء تطرق الى الأحداث المأساوية في غزّة، وما يسببه تمادي قوات الاحتلال في ارتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وثبات العراق على موقفه الداعم لفلسطين، في إقامة دولتها المستقلة، وضمان حقوق الفلسطينيين، ومنع انتشار الصراع في المنطقة.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية