قناة 12 العبرية: في نهاية تقييم الوضع، تقرر تأجيل افتتاح المؤسسات التعليمية في مجلس الجليل الأعلى الإقليمي حتى الساعة 10 أو 11 صباحًا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2024 - 09:14

قناة 12 العبرية: في نهاية تقييم الوضع، تقرر تأجيل افتتاح المؤسسات التعليمية في مجلس الجليل الأعلى الإقليمي حتى الساعة 10 أو 11 صباحًا

منذ 1 ساعة 15 September، 2024
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