مجاهدو ‌‏المقاومة ‏شنّوا هجومًا جويًا على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين “مرغليوت” غرب “كريات ‏شمونة” وأصابت أهدافها بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2024 - 21:12

مجاهدو ‌‏المقاومة ‏شنّوا هجومًا جويًا على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين “مرغليوت” غرب “كريات ‏شمونة” وأصابت أهدافها بدقة

منذ 2 ساعة 14 September، 2024
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