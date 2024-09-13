الهجوم على قاعدة “فيلون” استهدف أماكن تموضع ‌‏ضباطها وجنودها وتم أصابتها بشكل مباشر – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 15:16

الهجوم على قاعدة “فيلون” استهدف أماكن تموضع ‌‏ضباطها وجنودها وتم أصابتها بشكل مباشر

منذ 40 mins 13 September، 2024
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