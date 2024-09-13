دمار وخراب في مخيم طولكرم.. الاحتلال يجدد اقتحاماته لعدد من قرى الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة التي تشهد تصعيدًا متواصلًا من جانب الاحتلال.

واقتحمت عدة آليات إسرائيلية المنطقة، وتمركزت عند البركة الثالثة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وتكرر قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماتها رفقة المستوطنين لمنطقة برك سليمان في الآونة الأخيرة، حيث تقام طقوس تلمودية.

وكان الاحتلال قد اقتحم صباح اليوم قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر أمنية لـ”وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، واعتقلت الشاب أحمد ماهر السويطي، عقب مداهمة منزل ومحال تجارية ومنجرة لعائلته وتفتيشها، وإلحاق أضرار كبيرة بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف نايف العواودة، عند حاجز عسكري قرب قرية خرسا جنوب الخليل.

مخيم طولكرم منطقة منكوبة

وفي طولكرم، حيث انسحبت قوات الاحتلال أمس الخميس بعد اقتحام استمر لمدة ثلاثة أيام، قال رئيس لجنة الخدمات في المخيم للتلفزيون العربي، إن المنطقة باتت منكوبة بعد تجريف البنية التحتية.

وأكد أن الاجتياح الأخير خلّف أضرارًا كبيرة وكل ذلك بهدف تهجير الفلسطينيين.

وأضاف رئيس اللجنة، أن 200 محل تجاري دمّرها الاحتلال و30 سيارة تضررت بالكامل، مضيفًا أن 30 منزلًا تضرر بشكل كلي و500 بشكل جزئي جراء اقتحام الاحتلال للمخيم.

وأشار إلى أن الاحتلال مارس تهجيرًا قسريًا للأهالي وحوّل بيوتهم إلى ثكنات عسكرية فضلًا عن أخذ الشباب كدروع بشرية.

تشييع الشهداء الخمسة

أما في محافظة طوباس، فقد شيّع الأهالي اليوم الجمعة جثامين الشهداء الخمسة الذين تعرضوا لقصف من طائرة مسيّرة، خلال العدوان الإسرائيلي على المدينة قبل يومين.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء الخمسة في ساحة مستشفى طوباس التركي الحكومي، ثم جابوا شوارع المدينة وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس 703 – شبكة قدس

وتوجّه المشيعون بجثامين الشهداء إلى منازل ذويهم لإلقاء نظرة الوداع عليهم قبل مواراتهم الثرى، حيث دفن أربعة شهداء في مدينة طوباس، فيما دفن آخر في مسقط رأسه في بلدة طمون.

يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، برصاص الاحتلال والمستوطنين، قد ارتفع إلى 703 شهداء، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ من بينهم 159 طفلًا، و10 نساء، و9 مسنين، إضافة إلى أكثر من 5700 مصاب في الفترة ذاتها، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

المصدر: مواقع