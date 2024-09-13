السنوار للسيد نصر الله: ان المبادئ السامية التي كان يدعو لها القائد الشهيد “أبو العبد” ستظل ثابتة وحاضرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 09:12

السنوار للسيد نصر الله: ان المبادئ السامية التي كان يدعو لها القائد الشهيد “أبو العبد” ستظل ثابتة وحاضرة

منذ 38 mins 13 September، 2024
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