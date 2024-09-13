السنوار للسيد نصر الله: نؤكد ان الحركة ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 09:12
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سرايا القدس- كتيبة طوباس: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال في محاور القتال بالرصاص والاشتباك المباشر محققين إصابات مباشرة
السنوار للسيد نصر الله: نؤكد ان الحركة ستبقى كما كانت دوماً ثابتة على درب الوفاء لدماء الشهداء
منذ 39 mins
13 September، 2024
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