مراسل المنار: غارتان لطيران العدو الاسرائيلي استهدفتا مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 05:24

مراسل المنار: غارتان لطيران العدو الاسرائيلي استهدفتا مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 13 September، 2024
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