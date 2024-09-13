اعلام العدو: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في منطقة صفد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2024 - 02:22

اعلام العدو: سقوط صواريخ أطلقت من لبنان في منطقة صفد

منذ 44 mins 13 September، 2024
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