يديعوت أحرونوت: حكومة نتنياهو تقول للمحكمة العليا إن الجيش الاسرائيلي لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 13 2024 - 00:50

يديعوت أحرونوت: حكومة نتنياهو تقول للمحكمة العليا إن الجيش الاسرائيلي لا يزال يتعرض لمقاومة في غزة تحت الأرض وفوقها

منذ 25 mins 13 September، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة