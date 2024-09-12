8 شهداء و30 إصابة بقصف العدو الاسرائيلي 3 منازل في النصيرات بغزة خلال الساعة الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 23:18

8 شهداء و30 إصابة بقصف العدو الاسرائيلي 3 منازل في النصيرات بغزة خلال الساعة الأخيرة

منذ 21 mins 12 September، 2024
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