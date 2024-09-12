عدد من الشهداء والجرحى بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت منزلا قرب مسجد التقوى وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2024 - 23:18

عدد من الشهداء والجرحى بغارة لطيران العدو الاسرائيلي استهدفت منزلا قرب مسجد التقوى وسط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

منذ 1 ساعة 12 September، 2024
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