حريق كبير في مطمر برج حمود للنفايات.. والعمل جارٍ على إخماده

أعلن فوج إطفاء بيروت في بيان له الخميس أن “عناصره نعمل بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني على إخماد الحريق، الذي شب في مطمر برج حمود – نهر بيروت، حائلين دون امتداد النيران، رغم الصعوبات التي تواجه الإطفائيين في عمليات الإطفاء”.

من جهته، طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي من المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، لتعزيز وجود عناصر الدفاع المدني وآليات الاطفاء من مراكز متعددة، والعمل على إخماد النيران، وإبعاد خطر تمددها إلى خزانات الوقود في المحيط.

وأشار المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان له إلى أن “مولوي أجرى اتصالا بمحافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي، طالبا العمل على إبعاد المواطنين من محيط المكب وتوجيه الإرشادات اللازمة للمواطنين لعدم تنشق المواد المنبعثة من جراء الحريق، والعمل على استقدام شاحنات نقل الرمال لاستخدامها في عملية الاطفاء، وفق ما تقتضيه الحاجة”، ولفت إلى أنه “في حين تتواصل عمليات الإطفاء، بمؤازرة من فوج إطفاء بيروت ، طلب الوزير مولوي إلى المتعهدين المساعدة عبر ارسال جرافات وآليات إلى المكان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام